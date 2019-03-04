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Posted 4 марта 2019, 05:20

Published 4 марта 2019, 05:20

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Фермеры Омской области получат от Москвы 190 млн рублей

Фермеры Омской области получат от Москвы 190 млн рублей

4 марта 2019, 05:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На развитие агропромышленного комплекса в 2019 году Омская область получит из федерального бюджета 190 млн рублей.

Данные средства пойдут на компенсацию сельхозпроизводителям уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были взяты на покупку техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ овощей и фруктов, тепличных комплексов.

Отмечается, что Омская область входит в десятку крупнейших производителей зерна, молока и мяса. В прошлом году объем сельскохозяйственного производства составил 88,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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