Фермеры Омской области получат от Москвы 190 млн рублей

Данные средства пойдут на компенсацию сельхозпроизводителям уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были взяты на покупку техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ овощей и фруктов, тепличных комплексов.