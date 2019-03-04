Фермеры Омской области получат от Москвы 190 млн рублей

Posted 4 марта 2019, 05:20
Published 4 марта 2019, 05:20
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Данные средства пойдут на компенсацию сельхозпроизводителям уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были взяты на покупку техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ овощей и фруктов, тепличных комплексов.
Отмечается, что Омская область входит в десятку крупнейших производителей зерна, молока и мяса. В прошлом году объем сельскохозяйственного производства составил 88,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.