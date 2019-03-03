В Омской области нашли 169 фальшивых банкнот

При этом количество фальшивых купюр на 24% меньше, чем было выявлено в 2017 году, когда из оборота изъяли 222 поддельные банкноты. Снижение количества фальшивых иностранных купюр еще заметнее: 13 единиц в 2018 году против 24 в 2017 году, сообщают «Коммерческие Вести» со ссылкой на комментарий омского отделения Сибирского ГУ Банка России.