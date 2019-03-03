В Омской области нашли 169 фальшивых банкнот

Posted 3 марта 2019, 11:54
Published 3 марта 2019, 11:54
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
При этом количество фальшивых купюр на 24% меньше, чем было выявлено в 2017 году, когда из оборота изъяли 222 поддельные банкноты. Снижение количества фальшивых иностранных купюр еще заметнее: 13 единиц в 2018 году против 24 в 2017 году, сообщают «Коммерческие Вести» со ссылкой на комментарий омского отделения Сибирского ГУ Банка России.
Уточняется, что мошенники предпочитают подделывать купюры крупного номинала. В прошлом году больше половины находок стали банкнотами номиналом 5 тыс. рублей (93 штуки), 64 купюры — 1000 рублей, 10 банкнот — 500 рублей и всего две купюры номиналом в 100 рублей.