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Posted 3 марта 2019, 05:36

Published 3 марта 2019, 05:36

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске жители «Московки» жалуются на нехватку автобусов на Левый берег

В Омске жители «Московки» жалуются на нехватку автобусов на Левый берег

3 марта 2019, 05:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске житель микрорайона «Московка-2» рассказал о трудностях, связанных с возможностью уехать в направлении Левого берега, особенно в утренние часы пик.

Как сообщает автор публикации, размещенной в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте», из микрорайона в сторону Левого берега ходят лишь маловместительные муниципальные автобусы маршрута № 61, которые очень быстро заполняются, и автобусы маршрута № 95, объезжающие весь центр.

Омич от имени жителей микрорайона «Московка-2» обращается к городской администрации с просьбой запустить дополнительные автобусы через Ленинградский мост или найти частного перевозчика с автопарком. Он уверен, жители микрорайона будут очень признательны.

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