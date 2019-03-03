В Омске жители «Московки» жалуются на нехватку автобусов на Левый берег

Posted 3 марта 2019, 05:36
Published 3 марта 2019, 05:36
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Как сообщает автор публикации, размещенной в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте», из микрорайона в сторону Левого берега ходят лишь маловместительные муниципальные автобусы маршрута № 61, которые очень быстро заполняются, и автобусы маршрута № 95, объезжающие весь центр.
Омич от имени жителей микрорайона «Московка-2» обращается к городской администрации с просьбой запустить дополнительные автобусы через Ленинградский мост или найти частного перевозчика с автопарком. Он уверен, жители микрорайона будут очень признательны.