В Омске жители «Московки» жалуются на нехватку автобусов на Левый берег

Как сообщает автор публикации, размещенной в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте», из микрорайона в сторону Левого берега ходят лишь маловместительные муниципальные автобусы маршрута № 61, которые очень быстро заполняются, и автобусы маршрута № 95, объезжающие весь центр.