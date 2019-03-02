Цветочные клумбы Омска украсят столичной рассадой

Вторым победителем электронного аукциона стало ООО «РИМ САПЛАЙ». В электронных торгах компания цену не сбивала, а потому получила контракт на поставку рассады на 1,965 млн рублей. Компания поставит более 370 тыс. петуний, бегоний и бархатцев в Омск.