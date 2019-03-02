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Posted 2 марта 2019, 11:50

Published 2 марта 2019, 11:50

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Цветочные клумбы Омска украсят столичной рассадой

Цветочные клумбы Омска украсят столичной рассадой

2 марта 2019, 11:50
Фото: 1MediaInvest.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства определилось с поставщиком рассады для городских клумб и цветников. По данным портала госзакупок, самую крупную партию в Омск поставит предприниматель из Москвы.

Начальная максимальная цена контракта составляла 876,7 тыс. рублей, но во время торгов эту цифру удалось снизить на 5,5 %. Московский индивидуальный предприниматель Марина Марлагина получила лот за конечную цену в 828,5 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, победительница торгов должна поставить в Омск рассаду бархатцев, бегоний, колеусов, периллы, канн, петуний и кохий, которые украсят город в этом году.

Вторым победителем электронного аукциона стало ООО «РИМ САПЛАЙ». В электронных торгах компания цену не сбивала, а потому получила контракт на поставку рассады на 1,965 млн рублей. Компания поставит более 370 тыс. петуний, бегоний и бархатцев в Омск.

Рассаду поставщики обязаны предоставить партиями в срок с 7 мая до 1 августа 2019 года.

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