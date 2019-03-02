Штормовое предупреждение: через Омск пройдет снежный циклон

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, через Омск пройдет циклон: днем 3 марта с сохранением ночью 4 марта ожидается снежная метель. В связи с этим на дорогах могут образовываться снежные заносы, гололед, а также налипание мокрого снега. Ветер в ближайшие сутки будет дуть с порывами 19-24 м/с.