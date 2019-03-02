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Posted 2 марта 2019, 09:13

Published 2 марта 2019, 09:13

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Штормовое предупреждение: через Омск пройдет снежный циклон

Штормовое предупреждение: через Омск пройдет снежный циклон

2 марта 2019, 09:13
Фото: 1MediaInvest.
В ближайшие сутки ожидается метель и порывы ветра до 24 м/с. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, через Омск пройдет циклон: днем 3 марта с сохранением ночью 4 марта ожидается снежная метель. В связи с этим на дорогах могут образовываться снежные заносы, гололед, а также налипание мокрого снега. Ветер в ближайшие сутки будет дуть с порывами 19-24 м/с.

В региональном управлении МЧС отмечают, что такая погода несет серьезную опасность для автолюбителей – ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь. В ведомстве омичей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Пешеходам во время ухудшения погодных условий также следует быть особенно осторожными. Переходить дорогу следует строго в оборудованных для этого местах, а также использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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