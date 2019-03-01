За долги управляющих компаний в подъездах домов отключат электричество и лифты

Posted 1 марта 2019, 00:43
Published 1 марта 2019, 00:43
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
У неплательщиков изымают денежные средства, ценные бумаги, ограничивают право пользования оргтехникой, мебелью и прочим. Данной мере предшествуют письменные уведомления и проверки компаний прокуратурой, ОБЭП и жилищной инспекцией.
Одной из мер борьбы с должниками может стать ограничение подачи электричества в местах общего пользования многоквартирных домов: жильцам могут отключить лифты, свет на лестничных площадках и в подъездах. Об этом предупреждены 10 управляющих компаний и жильцы домов.
Пресс-служба «Омской энергосбытовой компании» предлагает ознакомиться со списком управляющих компаний — должников.