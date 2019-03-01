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Posted 1 марта 2019, 00:43

Published 1 марта 2019, 00:43

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

За долги управляющих компаний в подъездах домов отключат электричество и лифты

За долги управляющих компаний в подъездах домов отключат электричество и лифты

1 марта 2019, 00:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
«Омская энергосбытовая компания» совместно с судебными приставами проводит рейды по аресту имущества управляющих компаний — должников. На конец февраля задолженность УК, ТСЖ и ЖСК составила более 100 млн рублей.

У неплательщиков изымают денежные средства, ценные бумаги, ограничивают право пользования оргтехникой, мебелью и прочим. Данной мере предшествуют письменные уведомления и проверки компаний прокуратурой, ОБЭП и жилищной инспекцией.

Одной из мер борьбы с должниками может стать ограничение подачи электричества в местах общего пользования многоквартирных домов: жильцам могут отключить лифты, свет на лестничных площадках и в подъездах. Об этом предупреждены 10 управляющих компаний и жильцы домов.

Пресс-служба «Омской энергосбытовой компании» предлагает ознакомиться со списком управляющих компаний — должников.

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