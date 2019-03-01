За долги управляющих компаний в подъездах домов отключат электричество и лифты

Одной из мер борьбы с должниками может стать ограничение подачи электричества в местах общего пользования многоквартирных домов: жильцам могут отключить лифты, свет на лестничных площадках и в подъездах. Об этом предупреждены 10 управляющих компаний и жильцы домов.