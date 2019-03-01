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Posted 1 марта 2019, 13:45

Published 1 марта 2019, 13:45

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Выпускникам омских детских домов купят первые 40 квартир

Выпускникам омских детских домов купят первые 40 квартир

1 марта 2019, 13:45
Фото: 1MediaInvest.
В Омской области объявили еще 40 аукционов на покупку квартир для выпускников детских домов.

Первые аукционы на покупку квартир в Омске и области были объявлены в конце февраля министерством имущественных отношений региона. 13 марта будут объявлены новые торги на приобретение 20 квартир в Омске. Отмечается, что принять участие в торгах могут омские застройщики и собственники недвижимости.

В пресс-службе регионального Правительства подчеркивают, что дома выпускникам детских домов выдаются для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения для детей-сирот должны соответствовать всем предъявляемым законодательством требованиям. Если в период гарантийной эксплуатации жилого помещения проявятся недостатки и неисправности, то поставщик квартиры будет обязан их устранить за свой счет.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов рассказал, что с этого года введена норма, согласно которой в одном многоквартирном доме сиротам можно предоставить не более 25% квартир от общего количества жилых помещений в доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Это правило также не распространяется на многоквартирные дома с количеством квартир менее десяти.

В 2019 году на приобретение новых квартир для выпускников детских домов будет направлено 316,3 млн рублей, из них 114,9 млн рублей – средства региона. На эти деньги планируется приобрести не менее 225 квартир.

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