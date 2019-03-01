Выпускникам омских детских домов купят первые 40 квартир

Posted 1 марта 2019, 13:45
Published 1 марта 2019, 13:45
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Первые аукционы на покупку квартир в Омске и области были объявлены в конце февраля министерством имущественных отношений региона. 13 марта будут объявлены новые торги на приобретение 20 квартир в Омске. Отмечается, что принять участие в торгах могут омские застройщики и собственники недвижимости.
В пресс-службе регионального Правительства подчеркивают, что дома выпускникам детских домов выдаются для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения для детей-сирот должны соответствовать всем предъявляемым законодательством требованиям. Если в период гарантийной эксплуатации жилого помещения проявятся недостатки и неисправности, то поставщик квартиры будет обязан их устранить за свой счет.
Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов рассказал, что с этого года введена норма, согласно которой в одном многоквартирном доме сиротам можно предоставить не более 25% квартир от общего количества жилых помещений в доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Это правило также не распространяется на многоквартирные дома с количеством квартир менее десяти.
В 2019 году на приобретение новых квартир для выпускников детских домов будет направлено 316,3 млн рублей, из них 114,9 млн рублей – средства региона. На эти деньги планируется приобрести не менее 225 квартир.