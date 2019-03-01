Выпускникам омских детских домов купят первые 40 квартир

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов рассказал, что с этого года введена норма, согласно которой в одном многоквартирном доме сиротам можно предоставить не более 25% квартир от общего количества жилых помещений в доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Это правило также не распространяется на многоквартирные дома с количеством квартир менее десяти.