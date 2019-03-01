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Posted 1 марта 2019, 13:11

Published 1 марта 2019, 13:11

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омичка заявила, что учителя гимназии №62 хотели привлечь ее сына за экстремизм

Омичка заявила, что учителя гимназии №62 хотели привлечь ее сына за экстремизм

1 марта 2019, 13:11
Фото: 1MediaInvest.
Об этом омская журналистка сообщила в соцсетях.

Наталья Граф на своей странице в Фейсбуке рассказала, что преподаватели гимназии обратились к следователям, чтобы те привлекли ребенка к ответственности: «Педагоги гимназии №62 просили следователей привлечь [сына] за ... экстремизм!!! Якобы как-то на уроке музыки он исполнял что-то похожее на гимн Украины», - написала омичка.

«Об этом мне на личном приеме представитель СКР Киселев рассказал. Но как я поняла, они не отреагировали на эту совершенно идиотскую просьбу», - добавила журналистка в комментариях к посту.

Как уточнили Городу55 в региональном СКР, подобное заявление так и не было подано.

Напомним, история с травлей ребенка началась в начале декабря прошлого года после того, как один из учеников гимназии №62 отказался убирать снег возле школы. Позже он оказался в неврологическом стационаре. Сейчас мальчик обучается в другой школе.

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