Омичка заявила, что учителя гимназии №62 хотели привлечь ее сына за экстремизм

Posted 1 марта 2019, 13:11
Published 1 марта 2019, 13:11
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Наталья Граф на своей странице в Фейсбуке рассказала, что преподаватели гимназии обратились к следователям, чтобы те привлекли ребенка к ответственности: «Педагоги гимназии №62 просили следователей привлечь [сына] за ... экстремизм!!! Якобы как-то на уроке музыки он исполнял что-то похожее на гимн Украины», - написала омичка.
«Об этом мне на личном приеме представитель СКР Киселев рассказал. Но как я поняла, они не отреагировали на эту совершенно идиотскую просьбу», - добавила журналистка в комментариях к посту.
Как уточнили Городу55 в региональном СКР, подобное заявление так и не было подано.
Напомним, история с травлей ребенка началась в начале декабря прошлого года после того, как один из учеников гимназии №62 отказался убирать снег возле школы. Позже он оказался в неврологическом стационаре. Сейчас мальчик обучается в другой школе.