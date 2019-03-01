gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2019, 03:29

Published 1 марта 2019, 03:29

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омича, виновного в смерти двоих пешеходов, приговорили к 4,5 года лишения свободы

Омича, виновного в смерти двоих пешеходов, приговорили к 4,5 года лишения свободы

1 марта 2019, 03:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Первомайский районный суд города Омска приговорил 41-летнего местного жителя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за совершение смертельного ДТП, в котором погибли двое пешеходов.

Авария произошла 16 сентября 2018 года, когда фигурант, управляя автомобилем марки ВАЗ-21703, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу движения на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена, где произошло столкновение с другим автомобилем.

После удара встречный автомобиль совершил наезд на светофорную опору и столб городского электроосвещения. Снесенный светофор упал на проходивших мимо двоих пешеходов. Молодые люди погибли от полученных травм.

Водитель ВАЗа признал свою вину лишь по части нарушения ПДД, настаивая на виновности в смерти пешеходов водителя встречного автомобиля, однако суд возложил на него ответственность за гибель людей.

Помимо лишения свободы мужчине запретили в течение 3 лет управлять транспортными средствами и обязали выплатить родственникам погибших более 2,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика