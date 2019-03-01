Омича, виновного в смерти двоих пешеходов, приговорили к 4,5 года лишения свободы

Posted 1 марта 2019, 03:29
Published 1 марта 2019, 03:29
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Авария произошла 16 сентября 2018 года, когда фигурант, управляя автомобилем марки ВАЗ-21703, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу движения на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена, где произошло столкновение с другим автомобилем.
После удара встречный автомобиль совершил наезд на светофорную опору и столб городского электроосвещения. Снесенный светофор упал на проходивших мимо двоих пешеходов. Молодые люди погибли от полученных травм.
Водитель ВАЗа признал свою вину лишь по части нарушения ПДД, настаивая на виновности в смерти пешеходов водителя встречного автомобиля, однако суд возложил на него ответственность за гибель людей.
Помимо лишения свободы мужчине запретили в течение 3 лет управлять транспортными средствами и обязали выплатить родственникам погибших более 2,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.