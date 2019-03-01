Омич потерял 8 тысяч рублей, доверив пароль от карты своим друзьям

Инцидент произошел в конце декабря 2018 года. Двое мужчин завладели банковской картой своего друга и узнали у того пин-код. С карты доверчивого мужчины омичи сначала сняли 7 000 рублей в банкомате, а после этого расплатились картой в магазине за покупки на сумму 950 рублей.