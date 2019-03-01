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Posted 1 марта 2019, 11:38

Published 1 марта 2019, 11:38

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омич потерял 8 тысяч рублей, доверив пароль от карты своим друзьям

Омич потерял 8 тысяч рублей, доверив пароль от карты своим друзьям

1 марта 2019, 11:38
Фото: 1MediaInvest.
В Советском районном суде вынесли обвинительный приговор омичам, которые воспользовались доверием товарища и похитили с его карты почти 8 000 рублей.

Инцидент произошел в конце декабря 2018 года. Двое мужчин завладели банковской картой своего друга и узнали у того пин-код. С карты доверчивого мужчины омичи сначала сняли 7 000 рублей в банкомате, а после этого расплатились картой в магазине за покупки на сумму 950 рублей.

Подсудимые признались в содеянном и полностью возместили потерпевшему весь ущерб в ходе предварительного расследования.

Суд омичей признал виновными в совершении тяжкого преступления и назначил обоим условное наказание сроком на полгода с таким же испытательным сроком, возложив на омичей дополнительные обязанности.

На сайте Советского районного суда сообщается, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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