На выходные в Омске потеплеет до +1

Posted 1 марта 2019, 06:47
Published 1 марта 2019, 06:47
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Так, согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 2 марта, в Омске температура воздуха составит -4...-9 градусов. Скорость южного, юго-восточного ветра достигнет 3-8 м/с. Местами пройдет небольшой снег, туман.
В воскресенье, 3 марта, ночная температура опустится до -10...-15 градусов, при натекании облачности потеплеет до -4 градусов. Днем столбик термометра перешагнет нулевую отметку: -4...+1 градус. Скорость южного, юго-западного ветра составит 10-15 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления и метель.
В понедельник, 4 марта, ночью столбик термометра покажет 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0...-5 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с с порывами до 21 м/с. Синоптики прогнозируют снег и метель.