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Posted 1 марта 2019, 06:47

Published 1 марта 2019, 06:47

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

На выходные в Омске потеплеет до +1

На выходные в Омске потеплеет до +1

1 марта 2019, 06:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ближайшие дни в Омской области потеплеет — столбик термометра поднимется выше нулевой отметки, однако с плюсовой температурой на регион обрушатся снегопады и метели.

Так, согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 2 марта, в Омске температура воздуха составит -4...-9 градусов. Скорость южного, юго-восточного ветра достигнет 3-8 м/с. Местами пройдет небольшой снег, туман.

В воскресенье, 3 марта, ночная температура опустится до -10...-15 градусов, при натекании облачности потеплеет до -4 градусов. Днем столбик термометра перешагнет нулевую отметку: -4...+1 градус. Скорость южного, юго-западного ветра составит 10-15 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления и метель.

В понедельник, 4 марта, ночью столбик термометра покажет 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0...-5 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с с порывами до 21 м/с. Синоптики прогнозируют снег и метель.

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