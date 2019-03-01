На выходные в Омске потеплеет до +1

В воскресенье, 3 марта, ночная температура опустится до -10...-15 градусов, при натекании облачности потеплеет до -4 градусов. Днем столбик термометра перешагнет нулевую отметку: -4...+1 градус. Скорость южного, юго-западного ветра составит 10-15 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления и метель.