Через Омскую область не дали провезти 4,5 тонны подозрительного творога

Выяснилось, что молочную продукцию везли транзитом и доставляли из Павлодара в Петропавловск Республики Казахстан, однако срезать путь не удалось — у водителя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию.