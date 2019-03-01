gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2019, 01:17

Published 1 марта 2019, 01:17

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Через Омскую область не дали провезти 4,5 тонны подозрительного творога

Через Омскую область не дали провезти 4,5 тонны подозрительного творога

1 марта 2019, 01:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Специалисты Россельхознадзора не пропустили на территорию Омской области 4,5 тонны творога из Казахстана. Автомобиль с грузом был задержан при пересечении границы в ППУ «Черлакский».

Выяснилось, что молочную продукцию везли транзитом и доставляли из Павлодара в Петропавловск Республики Казахстан, однако срезать путь не удалось — у водителя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию.

В итоге 4,5 тонны творога были задержаны и возвращены на территорию Казахстана, а правонарушитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика