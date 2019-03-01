Через Омскую область не дали провезти 4,5 тонны подозрительного творога

Posted 1 марта 2019, 01:17
Published 1 марта 2019, 01:17
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Выяснилось, что молочную продукцию везли транзитом и доставляли из Павлодара в Петропавловск Республики Казахстан, однако срезать путь не удалось — у водителя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию.
В итоге 4,5 тонны творога были задержаны и возвращены на территорию Казахстана, а правонарушитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.