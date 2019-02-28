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Posted 28 февраля 2019, 01:45

Published 28 февраля 2019, 01:45

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

За сломанный позвоночник на тренировке омская школьница получит 50 тыс. рублей

За сломанный позвоночник на тренировке омская школьница получит 50 тыс. рублей

28 февраля 2019, 01:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Центральный районный суд города Омска постановил взыскать 50 тыс. рублей с Детско-юношеской спортивной школы №1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики» в пользу несовершеннолетней воспитанницы, получившей на занятии компрессионный перелом позвоночника в двух местах.

В суде установлено, что девочка выполняла задание тренера на шведской стенке, когда выскочила одна из перекладин и ребенок упал мимо мата, ударившись головой о пол, получив неосложненный компрессионный перелом 4 и 6 позвонков.

Родители девочки настаивали на компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей, однако суд оценил его в 50 тыс. рублей, приняв во внимание детский возраст, обусловленную этим остроту восприятия повреждений и учитывая требования разумности и справедливости, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

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