В Омске отменят несколько пригородных электричек из-за празднования 8 Марта

Так, 8 марта отменят вечерний поезд № 6672 «Омск - Калачинская», который обычно отходит от перрона в 17:20. Также снимут с маршрута 8 и 9 марта утренний электропоезд № 6661 «Калачинская - Омск», отправляющийся в 06:10 местного времени.