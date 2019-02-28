В Омске отменят несколько пригородных электричек из-за празднования 8 Марта

Posted 28 февраля 2019, 06:05
Published 28 февраля 2019, 06:05
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Так, 8 марта отменят вечерний поезд № 6672 «Омск - Калачинская», который обычно отходит от перрона в 17:20. Также снимут с маршрута 8 и 9 марта утренний электропоезд № 6661 «Калачинская - Омск», отправляющийся в 06:10 местного времени.
С 10 марта движение указанных поездов будет осуществляться в прежнем режиме, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».