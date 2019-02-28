gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2019, 06:05

Published 28 февраля 2019, 06:05

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омске отменят несколько пригородных электричек из-за празднования 8 Марта

В Омске отменят несколько пригородных электричек из-за празднования 8 Марта

28 февраля 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В связи с празднованием Международного женского дня 8 и 9 марта будет изменен график движения омских пригородных поездов.

Так, 8 марта отменят вечерний поезд № 6672 «Омск - Калачинская», который обычно отходит от перрона в 17:20. Также снимут с маршрута 8 и 9 марта утренний электропоезд № 6661 «Калачинская - Омск», отправляющийся в 06:10 местного времени.

С 10 марта движение указанных поездов будет осуществляться в прежнем режиме, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика