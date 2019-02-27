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Posted 27 февраля 2019, 04:35

Published 27 февраля 2019, 04:35

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В омском поселке не могут найти место прорыва, из-за которого дом остался без воды

В омском поселке не могут найти место прорыва, из-за которого дом остался без воды

27 февраля 2019, 04:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Администрация Омского района прокомментировала ситуацию, сложившуюся в Новоомском поселении, где жители благоустроенного дома, расположенного по адресу Целинная, 14, остались без воды и вынуждены в течение последних нескольких дней носить ее домой в тазиках и ведрах.

По словам главы Новоомского поселения, проблемы с водоснабжением многоквартирного дома связаны с прорывом. Сложность в его устранении связана с тем, что не удается установить точное место течи, так как вода не выходит на поверхность.

Службы занимаются устранением коммунальной аварии, а для жителей организован ежедневный подвоз воды. Администрация Омского района уверила, что ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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