В омском поселке не могут найти место прорыва, из-за которого дом остался без воды

Posted 27 февраля 2019, 04:35
Published 27 февраля 2019, 04:35
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
По словам главы Новоомского поселения, проблемы с водоснабжением многоквартирного дома связаны с прорывом. Сложность в его устранении связана с тем, что не удается установить точное место течи, так как вода не выходит на поверхность.
Службы занимаются устранением коммунальной аварии, а для жителей организован ежедневный подвоз воды. Администрация Омского района уверила, что ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.