В Омске ливневную канализацию начали готовить к паводку

Posted 27 февраля 2019, 04:13
Published 27 февраля 2019, 04:13
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
На сегодняшний день выполнено более 40% от запланированного объема работ. Очищены от снежных масс 111 территорий возможного подтопления, в том числе городские дороги.
В частности, в Советском округе рабочие вывезли снег с 16 мест подтопления. Осталось очистить еще столько же территорий. Сегодня начнется уборка снега с Новостроевских улиц.
Накануне, 26 февраля, очистка ливневой канализации проходила на улице Красный Путь, где в прошлом году обустроили новую лотковую канализацию протяженностью 1,5 километра. К концу недели планируется завершить работы по ее подготовке к весеннему снеготаянию.
Сегодня дорожным рабочим предстоит убрать снег и очистить более 7,5 километра ливневки и канав вдоль автомобильных дорог Кировского округа. Здесь работы выполнены на 50% от запланированного объема, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.