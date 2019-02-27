В Омске ливневную канализацию начали готовить к паводку

Накануне, 26 февраля, очистка ливневой канализации проходила на улице Красный Путь, где в прошлом году обустроили новую лотковую канализацию протяженностью 1,5 километра. К концу недели планируется завершить работы по ее подготовке к весеннему снеготаянию.