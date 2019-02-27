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Posted 27 февраля 2019, 06:20

Published 27 февраля 2019, 06:20

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Стая бездомных собак держит в страхе жителей Чкаловского поселка

Стая бездомных собак держит в страхе жителей Чкаловского поселка

27 февраля 2019, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Чкаловском поселке Омска стая диких собак держит в страхе весь район. Псы преследуют и нападают на прохожих - животных боятся и взрослые, и дети, а «Спецавтохозяйство» не реагирует на обращения местных жителей.

Жалоба от местных жителей была размещена в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что стая собак в количестве до 10 особей бегает по улице Индустриальной и агрессивно ведет себя по отношению к людям.

Псы лают не только на одиночных прохожих и детей, но и на группы людей. Уже есть первые пострадавшие. Так, 22 февраля, сообщается в публикации, одна из собак напала на женщину. Ей удалось отбиться, но пес порвал куртку. Двумя днями позже стая собак преследовала группу школьников.

Отмечается, что в ареале обитания стаи находятся школа №118, детский сад №281 и спортивная школа №28, родители воспитанников которых беспокоятся за безопасность своих детей. Об агрессивных собаках уже сообщалось в «Спецавтохозяйство», которое должно заниматься отловом бездомных животных, но результата до сих пор нет.

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