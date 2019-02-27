Стая бездомных собак держит в страхе жителей Чкаловского поселка

Posted 27 февраля 2019, 06:20
Published 27 февраля 2019, 06:20
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Жалоба от местных жителей была размещена в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что стая собак в количестве до 10 особей бегает по улице Индустриальной и агрессивно ведет себя по отношению к людям.
Псы лают не только на одиночных прохожих и детей, но и на группы людей. Уже есть первые пострадавшие. Так, 22 февраля, сообщается в публикации, одна из собак напала на женщину. Ей удалось отбиться, но пес порвал куртку. Двумя днями позже стая собак преследовала группу школьников.
Отмечается, что в ареале обитания стаи находятся школа №118, детский сад №281 и спортивная школа №28, родители воспитанников которых беспокоятся за безопасность своих детей. Об агрессивных собаках уже сообщалось в «Спецавтохозяйство», которое должно заниматься отловом бездомных животных, но результата до сих пор нет.