Стая бездомных собак держит в страхе жителей Чкаловского поселка

Псы лают не только на одиночных прохожих и детей, но и на группы людей. Уже есть первые пострадавшие. Так, 22 февраля, сообщается в публикации, одна из собак напала на женщину. Ей удалось отбиться, но пес порвал куртку. Двумя днями позже стая собак преследовала группу школьников.