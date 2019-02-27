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Posted 27 февраля 2019, 09:50

Published 27 февраля 2019, 09:50

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Федеральный эксперимент по квотированию выбросов начнут с Омска

Федеральный эксперимент по квотированию выбросов начнут с Омска

27 февраля 2019, 09:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию, в котором упоминается Омск. Регион считается экологически неблагополучным.

Глава государства поручил правительству России совместно с Госдумой обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона о применении системы квотирования выбросов, загрязняющих воздух. В первую очередь документ начнут применять в крупных промышленных центрах, в число которых входит Омск.

Также квотировать выбросы станут в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Череповце и Чите. Ответственными за принятие нового федерального закона определены премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как ранее сообщал Город55, Омск фигурирует в новом майском указе президента. Главой государства поставлена задача по снижению выбросов в городе на 20% к 2024 году. Минприроды РФ уже направило в правительство проект закона о квотировании выбросов в атмосферу. Документ предполагает отказ от расчета предельно допустимых концентраций выбросов.

В качестве эксперимента ориентация будет сделана на допустимые объемы загрязнений воздуха в тоннах. При этом учитываться станут данные о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха. Региональной власти предстоит составить перечень объектов, для которых введут квоты, установить сами квоты и выработать систему наказаний за нарушения.

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