Федеральный эксперимент по квотированию выбросов начнут с Омска

В качестве эксперимента ориентация будет сделана на допустимые объемы загрязнений воздуха в тоннах. При этом учитываться станут данные о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха. Региональной власти предстоит составить перечень объектов, для которых введут квоты, установить сами квоты и выработать систему наказаний за нарушения.