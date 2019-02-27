Федеральный эксперимент по квотированию выбросов начнут с Омска

Posted 27 февраля 2019, 09:50
Published 27 февраля 2019, 09:50
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Глава государства поручил правительству России совместно с Госдумой обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона о применении системы квотирования выбросов, загрязняющих воздух. В первую очередь документ начнут применять в крупных промышленных центрах, в число которых входит Омск.
Также квотировать выбросы станут в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Череповце и Чите. Ответственными за принятие нового федерального закона определены премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Как ранее сообщал Город55, Омск фигурирует в новом майском указе президента. Главой государства поставлена задача по снижению выбросов в городе на 20% к 2024 году. Минприроды РФ уже направило в правительство проект закона о квотировании выбросов в атмосферу. Документ предполагает отказ от расчета предельно допустимых концентраций выбросов.
В качестве эксперимента ориентация будет сделана на допустимые объемы загрязнений воздуха в тоннах. При этом учитываться станут данные о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха. Региональной власти предстоит составить перечень объектов, для которых введут квоты, установить сами квоты и выработать систему наказаний за нарушения.