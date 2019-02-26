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Posted 26 февраля 2019, 05:38

Published 26 февраля 2019, 05:38

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омске планируют дополнительно отремонтировать еще 4 дороги в 2019 году

В Омске планируют дополнительно отремонтировать еще 4 дороги в 2019 году

26 февраля 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Если получится сэкономить в ходе проведения торгов, дополнительно отремонтируют улицы на Левобережье в Ленинском округе.

Сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной дорожному ремонту в 2019 году, вице-мэр Омска Евгений Фомин заявил, что по итогам проведения торгов на ремонт в случае экономии будут отремонтированы дополнительно еще 4 дороги.

«У нас в списке на ожидание стоят следующие дороги - улица Шаумяна, 25 лет Октября, Степанца, Конева», - сказал Фомин.

Заключение договоров с подрядчиками на ремонт планируется в мае.

Напомним, в 2019 году в Омске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 17 дорог. Общая площадь ремонта – 600 тыс. квадратных метров. На исполнение программы выделено около 1 млрд рублей. Как отмечают в мэрии, кроме работ по асфальтированию, дороги обустроят ливневками, тротуарами и ограждениями.

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