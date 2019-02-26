В Омске планируют дополнительно отремонтировать еще 4 дороги в 2019 году

Напомним, в 2019 году в Омске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 17 дорог. Общая площадь ремонта – 600 тыс. квадратных метров. На исполнение программы выделено около 1 млрд рублей. Как отмечают в мэрии, кроме работ по асфальтированию, дороги обустроят ливневками, тротуарами и ограждениями.