В Омске планируют дополнительно отремонтировать еще 4 дороги в 2019 году

Posted 26 февраля 2019, 05:38
Published 26 февраля 2019, 05:38
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной дорожному ремонту в 2019 году, вице-мэр Омска Евгений Фомин заявил, что по итогам проведения торгов на ремонт в случае экономии будут отремонтированы дополнительно еще 4 дороги.
«У нас в списке на ожидание стоят следующие дороги - улица Шаумяна, 25 лет Октября, Степанца, Конева», - сказал Фомин.
Заключение договоров с подрядчиками на ремонт планируется в мае.
Напомним, в 2019 году в Омске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 17 дорог. Общая площадь ремонта – 600 тыс. квадратных метров. На исполнение программы выделено около 1 млрд рублей. Как отмечают в мэрии, кроме работ по асфальтированию, дороги обустроят ливневками, тротуарами и ограждениями.