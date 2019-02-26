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Posted 26 февраля 2019, 00:17

Published 26 февраля 2019, 00:17

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Школы Омской области получат 1 млрд рублей на ремонт зданий

Школы Омской области получат 1 млрд рублей на ремонт зданий

26 февраля 2019, 00:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омской области ремонт зданий общеобразовательных школ будут проводить в течение ближайших пяти лет, с 2019 по 2023 годы. На эти цели планируется выделить не менее 1 млрд рублей.

На сегодняшний день правительство уже утвердило перечень ремонтных работ — в 600 школах заменят оконные блоки, в 300 школах отремонтируют кровлю, систему отопления приведут в порядок в 280 школах.

Также в 2019 году будут построены две новые школы — одна в Исилькуле, вторая в Омске. Еще 4 новых образовательных учреждения появятся в будущем году в поселке Черлак, в Горьковском, в Ясной Поляне и на улице Завертяева в Омске, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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