Школы Омской области получат 1 млрд рублей на ремонт зданий

Posted 26 февраля 2019, 00:17
Published 26 февраля 2019, 00:17
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
На сегодняшний день правительство уже утвердило перечень ремонтных работ — в 600 школах заменят оконные блоки, в 300 школах отремонтируют кровлю, систему отопления приведут в порядок в 280 школах.
Также в 2019 году будут построены две новые школы — одна в Исилькуле, вторая в Омске. Еще 4 новых образовательных учреждения появятся в будущем году в поселке Черлак, в Горьковском, в Ясной Поляне и на улице Завертяева в Омске, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.