Школы Омской области получат 1 млрд рублей на ремонт зданий

Также в 2019 году будут построены две новые школы — одна в Исилькуле, вторая в Омске. Еще 4 новых образовательных учреждения появятся в будущем году в поселке Черлак, в Горьковском, в Ясной Поляне и на улице Завертяева в Омске, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.