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Posted 26 февраля 2019, 00:37

Published 26 февраля 2019, 00:37

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

На уборку снега в Омске выйдет дополнительная техника

На уборку снега в Омске выйдет дополнительная техника

26 февраля 2019, 00:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выход 12 дополнительных снегоуборочных машин на улицы Омска запланирован уже на следующую неделю. Они будут помогать дорожным службам на протяжении 20 дней.

Отмечается, что дополнительная спецтехника будет выезжать на работу только в ночное время в места с наибольшим скоплением снежных масс, где есть вероятность подтопления. В основном это территории частного сектора, узкие улицы которых не позволяют работать крупногабаритной дорожной технике. Туда направят более мобильные ЗИЛы и ГАЗы.

В ближайшие недели помимо очистки центральных магистралей дорожная техника будет заходить вглубь микрорайонов — на дороги частного сектора и межквартальные проезды. Также рабочие будут уделять особое внимание ликвидации зауженности дорог, чистке обочин и вывозу снега с мест подтоплений, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

На сегодняшний день снег убран со 104 мест возможного подтопления. Всего в Омске насчитывается 262 таких места.

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