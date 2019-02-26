На уборку снега в Омске выйдет дополнительная техника

Posted 26 февраля 2019, 00:37
Published 26 февраля 2019, 00:37
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Отмечается, что дополнительная спецтехника будет выезжать на работу только в ночное время в места с наибольшим скоплением снежных масс, где есть вероятность подтопления. В основном это территории частного сектора, узкие улицы которых не позволяют работать крупногабаритной дорожной технике. Туда направят более мобильные ЗИЛы и ГАЗы.
В ближайшие недели помимо очистки центральных магистралей дорожная техника будет заходить вглубь микрорайонов — на дороги частного сектора и межквартальные проезды. Также рабочие будут уделять особое внимание ликвидации зауженности дорог, чистке обочин и вывозу снега с мест подтоплений, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.
На сегодняшний день снег убран со 104 мест возможного подтопления. Всего в Омске насчитывается 262 таких места.