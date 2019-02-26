На уборку снега в Омске выйдет дополнительная техника

Отмечается, что дополнительная спецтехника будет выезжать на работу только в ночное время в места с наибольшим скоплением снежных масс, где есть вероятность подтопления. В основном это территории частного сектора, узкие улицы которых не позволяют работать крупногабаритной дорожной технике. Туда направят более мобильные ЗИЛы и ГАЗы.