629 тыс. рублей на корм: собакам в омском «Спецавтохозяйстве» снова нечего есть

Отметим, «Спецавтохозяйство» регулярно заказывает корм для своих питомцев. В 2017 году на его покупку потрачено 943 тысячи рублей. В 2018 году БУ дважды объявляло аукцион: в марте – 8 тонн корма на сумму 541,4 тыс. рублей и в августе – те же 8 тонн на сумму 408 тыс. рублей.