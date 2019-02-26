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Posted 26 февраля 2019, 10:25

Published 26 февраля 2019, 10:25

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

629 тыс. рублей на корм: собакам в омском «Спецавтохозяйстве» снова нечего есть

629 тыс. рублей на корм: собакам в омском «Спецавтохозяйстве» снова нечего есть

26 февраля 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Омское БУ «Спецавтохозяйство», занимающееся отловом, содержанием и умерщвлением бездомных собак, объявило очередной аукцион на закупку сухого корма для животных.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона будет обязан поставить 8 тонн сухого корма для собак в пакетах весом не менее 15 кг.

Договор заключается с даты подписания контракта и до 8 мая 2019 года. Подрядчик должен поставить корм двумя равными партиями по заявкам БУ «Спецавтохозяйство». Первоначальная стоимость контракта составляет 629,4 тыс. рублей.

Отметим, «Спецавтохозяйство» регулярно заказывает корм для своих питомцев. В 2017 году на его покупку потрачено 943 тысячи рублей. В 2018 году БУ дважды объявляло аукцион: в марте 8 тонн корма на сумму 541,4 тыс. рублей и в августе – те же 8 тонн на сумму 408 тыс. рублей.

Добавим, в августе 2018 года в омских СМИ появилась информация, что «Спецавтохозяйство» занимается перепродажей собачьего корма. Официального подтверждения данные сведения не получили.

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