629 тыс. рублей на корм: собакам в омском «Спецавтохозяйстве» снова нечего есть

Posted 26 февраля 2019, 10:25
Published 26 февраля 2019, 10:25
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно техническому заданию, победитель аукциона будет обязан поставить 8 тонн сухого корма для собак в пакетах весом не менее 15 кг.
Договор заключается с даты подписания контракта и до 8 мая 2019 года. Подрядчик должен поставить корм двумя равными партиями по заявкам БУ «Спецавтохозяйство». Первоначальная стоимость контракта составляет 629,4 тыс. рублей.
Отметим, «Спецавтохозяйство» регулярно заказывает корм для своих питомцев. В 2017 году на его покупку потрачено 943 тысячи рублей. В 2018 году БУ дважды объявляло аукцион: в марте – 8 тонн корма на сумму 541,4 тыс. рублей и в августе – те же 8 тонн на сумму 408 тыс. рублей.
Добавим, в августе 2018 года в омских СМИ появилась информация, что «Спецавтохозяйство» занимается перепродажей собачьего корма. Официального подтверждения данные сведения не получили.