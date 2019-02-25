Компания «Автотрак» за 2,8 млн рублей вывезет снег с улиц Омска

Posted 25 февраля 2019, 02:11
Published 25 февраля 2019, 02:11
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Омска подвело итоги аукциона на оказание услуг по вывозу снега с городских территорий на снежные полигоны.
Победителем торгов стала строительная компания «Автотрак», снизившая первоначальную цену контракта на 6%. Теперь вплоть до 15 апреля подрядчик будет обязан ежедневно предоставлять от 5 до 30 самосвалов с объемом кузова не менее 15 кубических метров.
Компания должна будет отработать 2200 часов, вывозя снег с территории Омска в период весеннего снеготаяния, сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.