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Posted 25 февраля 2019, 02:11

Published 25 февраля 2019, 02:11

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Компания «Автотрак» за 2,8 млн рублей вывезет снег с улиц Омска

Компания «Автотрак» за 2,8 млн рублей вывезет снег с улиц Омска

25 февраля 2019, 02:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске компания «Автотрак» за 2,8 млн рублей будет помогать дорожным службам города вывозить снег с улиц на специализированные свалки.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Омска подвело итоги аукциона на оказание услуг по вывозу снега с городских территорий на снежные полигоны.

Победителем торгов стала строительная компания «Автотрак», снизившая первоначальную цену контракта на 6%. Теперь вплоть до 15 апреля подрядчик будет обязан ежедневно предоставлять от 5 до 30 самосвалов с объемом кузова не менее 15 кубических метров.

Компания должна будет отработать 2200 часов, вывозя снег с территории Омска в период весеннего снеготаяния, сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

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