Компания «Автотрак» за 2,8 млн рублей вывезет снег с улиц Омска

Победителем торгов стала строительная компания «Автотрак», снизившая первоначальную цену контракта на 6%. Теперь вплоть до 15 апреля подрядчик будет обязан ежедневно предоставлять от 5 до 30 самосвалов с объемом кузова не менее 15 кубических метров.