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Posted 22 февраля 2019, 04:57

Published 22 февраля 2019, 04:57

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омичка поверила мошенникам и лишилась 70 тыс. рублей

Омичка поверила мошенникам и лишилась 70 тыс. рублей

22 февраля 2019, 04:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске 52-летняя жительница Ленинского округа перевела мошенникам более 70 тыс. рублей — женщина надеялась получить компенсацию за приобретенные ранее биодобавки.

Омичке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей полиции. Неизвестная сообщила, что женщине положена компенсация в размере 420 тыс. рублей за купленные биодобавки у фирмы, признанной мошеннической.

Омичка поверила злоумышленникам, которые в ближайшие дни звонили и представлялись то налоговыми инспекторами, то представителями общественной организации по оздоровлению нации, и перевела им в общей сложности 71,5 тыс. рублей.

Когда женщина не дождалась обещанной компенсации, то обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемых.

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