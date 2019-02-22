Омичка поверила мошенникам и лишилась 70 тыс. рублей

Posted 22 февраля 2019, 04:57
Published 22 февраля 2019, 04:57
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Омичке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей полиции. Неизвестная сообщила, что женщине положена компенсация в размере 420 тыс. рублей за купленные биодобавки у фирмы, признанной мошеннической.
Омичка поверила злоумышленникам, которые в ближайшие дни звонили и представлялись то налоговыми инспекторами, то представителями общественной организации по оздоровлению нации, и перевела им в общей сложности 71,5 тыс. рублей.
Когда женщина не дождалась обещанной компенсации, то обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемых.