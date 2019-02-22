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Posted 22 февраля 2019, 04:33

Published 22 февраля 2019, 04:33

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

ГИБДД об омских дорогах: «Можно ежедневно выписывать предписания»

ГИБДД об омских дорогах: «Можно ежедневно выписывать предписания»

22 февраля 2019, 04:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2018 году в Омской области в адрес собственников дорог выдано более 6,6 тыс. предписаний, 2,8 тыс. из которых — юридическим лицам.

Накануне, 21 февраля, в Омске состоялась пресс-конференция, на которой замначальника УГИБДД УМВД России по Омской области, подполковник полиции Евгений Щербинин заявил, что собственникам дорог можно каждый день выписывать предписания.

Предписания выдаются не только из-за неудовлетворительного состояния дорог, но и за их плохое содержание, в частности, за некачественную очистку от снега.

Напомним, редакция Города55 сообщала, что в социальных сетях омичи часто жалуются на качество уборки снега с городских дорог. Недовольство касается не только состояния проезжей части, но и образующихся снежных отвалов на обочинах и тротуарах после расчистки — снег не вывозится на полигоны, а складируется по краям дорог, мешая передвигаться пешеходам и выезжать автомобилям со дворов.

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