ГИБДД об омских дорогах: «Можно ежедневно выписывать предписания»

Напомним, редакция Города55 сообщала, что в социальных сетях омичи часто жалуются на качество уборки снега с городских дорог. Недовольство касается не только состояния проезжей части, но и образующихся снежных отвалов на обочинах и тротуарах после расчистки — снег не вывозится на полигоны, а складируется по краям дорог, мешая передвигаться пешеходам и выезжать автомобилям со дворов.