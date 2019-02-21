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Posted 21 февраля 2019, 05:12

Published 21 февраля 2019, 05:12

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Врачи омской больницы спасли жизнь попавшему под поезд мужчине

Врачи омской больницы спасли жизнь попавшему под поезд мужчине

21 февраля 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске врачам Городской клинической больницы № 1 имени А.Н. Кабанова удалось спасти попавшего под поезд мужчину.

Омич был доставлен в больницу с множественными переломами и травмами костей таза, грудной клетки и разрывами внутренних органов. Он потерял много крови и пребывал в состоянии травматического шока.

По словам врачей, выжить после попадания под поезд практически невозможно — столкновение приводит к повреждению практически всех внутренних органов за счет высокой кинетической энергии, сообщает «ОмскИнформ».

Омича, попавшего под поезд, собирали буквально по частям — во время трех операций останавливали кровотечение и поврежденные органы, стабилизировали переломы. Сейчас пациент переведен из реанимации в отделение травматологии, где продолжает проходить реабилитацию и лечение.

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