Врачи омской больницы спасли жизнь попавшему под поезд мужчине

Posted 21 февраля 2019, 05:12
Published 21 февраля 2019, 05:12
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Омич был доставлен в больницу с множественными переломами и травмами костей таза, грудной клетки и разрывами внутренних органов. Он потерял много крови и пребывал в состоянии травматического шока.
По словам врачей, выжить после попадания под поезд практически невозможно — столкновение приводит к повреждению практически всех внутренних органов за счет высокой кинетической энергии, сообщает «ОмскИнформ».
Омича, попавшего под поезд, собирали буквально по частям — во время трех операций останавливали кровотечение и поврежденные органы, стабилизировали переломы. Сейчас пациент переведен из реанимации в отделение травматологии, где продолжает проходить реабилитацию и лечение.