Врачи омской больницы спасли жизнь попавшему под поезд мужчине

Омича, попавшего под поезд, собирали буквально по частям — во время трех операций останавливали кровотечение и поврежденные органы, стабилизировали переломы. Сейчас пациент переведен из реанимации в отделение травматологии, где продолжает проходить реабилитацию и лечение.