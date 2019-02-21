В Омске сотрудница банка открывала счета на несуществующих клиентов

Posted 21 февраля 2019, 04:48
Published 21 февраля 2019, 04:48
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации осуществила жительница Центрального округа, недавно устроившаяся на работу в банк. Девушка придумывала персональные данные, а пакеты документов — банковские карты, анкеты и договора — хранила у себя дома.
В отношении омички возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.