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Posted 21 февраля 2019, 04:48

Published 21 февраля 2019, 04:48

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

В Омске сотрудница банка открывала счета на несуществующих клиентов

В Омске сотрудница банка открывала счета на несуществующих клиентов

21 февраля 2019, 04:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске 25-летняя работница банка открыла 30 подложных счетов на несуществующих клиентов, чтобы выполнить план и получить премию.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации осуществила жительница Центрального округа, недавно устроившаяся на работу в банк. Девушка придумывала персональные данные, а пакеты документов — банковские карты, анкеты и договора — хранила у себя дома.

В отношении омички возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

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