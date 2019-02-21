Омские водители оплачивают 94% штрафов за нарушения, снятые на камеру

В этом году планируется увеличить число камер на дорогах федерального и регионального значения: плюс 18 штук. Итого в регионе будет свыше 200 камер. Кроме того, как ранее сообщал Город55, периодически на городских улицах устанавливаются передвижные треноги. По информации ГИБДД, благодаря таким мерам снижается аварийность на дорогах.