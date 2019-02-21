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Posted 21 февраля 2019, 08:32

Published 21 февраля 2019, 08:32

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омские водители оплачивают 94% штрафов за нарушения, снятые на камеру

Омские водители оплачивают 94% штрафов за нарушения, снятые на камеру

21 февраля 2019, 08:32
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Штрафы формируются на основании информации комплексов автофиксации нарушений ПДД, установленных на перекрестках и вдоль дорог.

Об этом рассказал на пресс-конференции замначальника УГИБДД УМВД России по Омской области, подполковник полиции Евгений Щербинин. Он не стал уточнять суммы штрафов, но отметил эффективность работы комплексов фиксации нарушений – собираемость составила 94%.

В этом году планируется увеличить число камер на дорогах федерального и регионального значения: плюс 18 штук. Итого в регионе будет свыше 200 камер. Кроме того, как ранее сообщал Город55, периодически на городских улицах устанавливаются передвижные треноги. По информации ГИБДД, благодаря таким мерам снижается аварийность на дорогах.

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