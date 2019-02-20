Чиновники признались, что не в силах полностью ликвидировать стихийные свалки

Глава комитета Виталий Путинцев прокомментировал, что необходимо заинтересовать самих омичей в борьбе с нелегальными свалками. «Конечно, я бы не стал называть это «финансированием стукачей», но у грязи жить нельзя. Пускай люди хоть из окна снимают свалки, это все равно помощь», - отметил депутат.