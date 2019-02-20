Чиновники признались, что не в силах полностью ликвидировать стихийные свалки

Posted 20 февраля 2019, 05:41
Published 20 февраля 2019, 05:41
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Согласно отчету мэрии Омска, ликвидацией несанкционированных свалок занимается БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». За 2018 год учреждение ликвидировало 5722 свалки, вывезло с территории города 70 тыс. куб. м мусора. Было составлено 13,4 тыс. протоколов об административном нарушении, омичам выдано 122,7 тыс. уведомлений о нарушении правил обращения с мусором.
Как утверждает глава предприятия Владимир Казимиров, более эффективно со свалками бороться невозможно, так как возникают они стихийно и предупредить их возникновение нереально.
Он подчеркнул, что финансирование работ УДХБ является недостаточным. Выделяемые деньги не покрывают даже минимально необходимый уровень расходов на уборку нелегальных свалок, из-за чего ликвидация всех нелегальных помоек просто невозможна.
Глава комитета Виталий Путинцев прокомментировал, что необходимо заинтересовать самих омичей в борьбе с нелегальными свалками. «Конечно, я бы не стал называть это «финансированием стукачей», но у грязи жить нельзя. Пускай люди хоть из окна снимают свалки, это все равно помощь», - отметил депутат.