В Омской области могут снизить норматив на мусор

Posted 19 февраля 2019, 02:27
Published 19 февраля 2019, 02:27
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
По его мнению, в сельских поселениях Омской области норматив на мусор необоснованно завышен:
«... отходы делятся на ТКО, на промышленные отходы, строительные. То есть навоз, ботва с огорода, строительные палки — это не ТКО, но в селах это посчитали как отходы и получился высокий норматив».
Шевченко пояснил, что сейчас в регионе решается вопрос о пересмотре нормативов и в городе, и в селе. Замерами будут заниматься общественные организации, депутаты, представители власти и любой желающий, чтобы правильно распределить обработку отходов, перевозку, правильно рассчитать тариф.
Таким образом, все замеры будут произведены еще раз, а реформу запустят с учетом существующих, утвержденных РЭК Омской области в 2017 году, нормативов, сообщает пресс-служба ООО «Магнит».