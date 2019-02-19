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Posted 19 февраля 2019, 02:27

Published 19 февраля 2019, 02:27

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

В Омской области могут снизить норматив на мусор

В Омской области могут снизить норматив на мусор

19 февраля 2019, 02:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
О пересчете норматива на мусор для жителей Омской области заявил генеральный директор регионального оператора ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

По его мнению, в сельских поселениях Омской области норматив на мусор необоснованно завышен:

«... отходы делятся на ТКО, на промышленные отходы, строительные. То есть навоз, ботва с огорода, строительные палки — это не ТКО, но в селах это посчитали как отходы и получился высокий норматив».

Шевченко пояснил, что сейчас в регионе решается вопрос о пересмотре нормативов и в городе, и в селе. Замерами будут заниматься общественные организации, депутаты, представители власти и любой желающий, чтобы правильно распределить обработку отходов, перевозку, правильно рассчитать тариф.

Таким образом, все замеры будут произведены еще раз, а реформу запустят с учетом существующих, утвержденных РЭК Омской области в 2017 году, нормативов, сообщает пресс-служба ООО «Магнит».

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