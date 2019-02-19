Снегоуборщики будут ездить по Омску в сопровождении ГИБДД

Posted 19 февраля 2019, 08:26
Published 19 февраля 2019, 08:26
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Синоптики спрогнозировали метели в Омске и области. В связи с этим в ближайшие сутки на городские улицы выведут дополнительную спецтехнику – всего около 500 машин, заверили в мэрии. Причем работать снегоуборщики будут под охраной ГИБДД: экипажи будут сопровождать дорожную технику.
«Обработаем дороги песко-соляной смесью, особенно на подъемах и спусках мостов и путепроводов. В дневную смену выведем звенья по прометанию проезжей части, в том числе – в центральной части города. Это вынужденная мера, чтобы устранить слякоть и грязь», - рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.
Омичей попросили отнестись с пониманием к работе дорожников и рассчитывать время в пути заранее. Устранять последствия снегопада продолжат в ночную смену.