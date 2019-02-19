Снегоуборщики будут ездить по Омску в сопровождении ГИБДД

Синоптики спрогнозировали метели в Омске и области. В связи с этим в ближайшие сутки на городские улицы выведут дополнительную спецтехнику – всего около 500 машин, заверили в мэрии. Причем работать снегоуборщики будут под охраной ГИБДД: экипажи будут сопровождать дорожную технику.