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Posted 19 февраля 2019, 08:26

Published 19 февраля 2019, 08:26

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Снегоуборщики будут ездить по Омску в сопровождении ГИБДД

Снегоуборщики будут ездить по Омску в сопровождении ГИБДД

19 февраля 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1MI.
«Отряд специального назначения».

Синоптики спрогнозировали метели в Омске и области. В связи с этим в ближайшие сутки на городские улицы выведут дополнительную спецтехнику – всего около 500 машин, заверили в мэрии. Причем работать снегоуборщики будут под охраной ГИБДД: экипажи будут сопровождать дорожную технику.

«Обработаем дороги песко-соляной смесью, особенно на подъемах и спусках мостов и путепроводов. В дневную смену выведем звенья по прометанию проезжей части, в том числе в центральной части города. Это вынужденная мера, чтобы устранить слякоть и грязь», - рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.

Омичей попросили отнестись с пониманием к работе дорожников и рассчитывать время в пути заранее. Устранять последствия снегопада продолжат в ночную смену.

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