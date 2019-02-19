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Posted 19 февраля 2019, 01:24

Published 19 февраля 2019, 01:24

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Профессор ОмГУ через суд восстановился на работе после конфликта со студентом

Профессор ОмГУ через суд восстановился на работе после конфликта со студентом

19 февраля 2019, 01:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Профессору Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского Сергею Соловьеву через суд удалось восстановиться на работе после увольнения из-за конфликта со студентом.

Инцидент произошел 21 июня 2018 года, когда на лекции студент сел не за стол, а между рядами. Юноша не отреагировал на требование преподавателя занять место за партой, после чего профессор выдернул стул из-под студента, и парень упал на пол.

Юноша написал жалобу, и руководство вуза усмотрело в действиях Соловьева физическое и психическое насилие к студенту и решило его уволить. Однако преподаватель не согласился с таким решением руководства ОмГУ и подал иск в Советский районный суд, сообщает «СуперОмск».

Несмотря на то, что вуз ссылался на многочисленные жалобы, поступающие от студентов и их родителей в адрес Соловьева, судья встал на сторону преподавателя и постановил восстановить профессора на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального ущерба в размере 5 тыс. рублей.

Оспорить решение суда в Омском областном суде вузу не удалось, и Соловьев вернулся к работе.

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