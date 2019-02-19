Профессор ОмГУ через суд восстановился на работе после конфликта со студентом

Несмотря на то, что вуз ссылался на многочисленные жалобы, поступающие от студентов и их родителей в адрес Соловьева, судья встал на сторону преподавателя и постановил восстановить профессора на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального ущерба в размере 5 тыс. рублей.