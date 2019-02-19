Профессор ОмГУ через суд восстановился на работе после конфликта со студентом

Posted 19 февраля 2019, 01:24
Published 19 февраля 2019, 01:24
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Инцидент произошел 21 июня 2018 года, когда на лекции студент сел не за стол, а между рядами. Юноша не отреагировал на требование преподавателя занять место за партой, после чего профессор выдернул стул из-под студента, и парень упал на пол.
Юноша написал жалобу, и руководство вуза усмотрело в действиях Соловьева физическое и психическое насилие к студенту и решило его уволить. Однако преподаватель не согласился с таким решением руководства ОмГУ и подал иск в Советский районный суд, сообщает «СуперОмск».
Несмотря на то, что вуз ссылался на многочисленные жалобы, поступающие от студентов и их родителей в адрес Соловьева, судья встал на сторону преподавателя и постановил восстановить профессора на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального ущерба в размере 5 тыс. рублей.
Оспорить решение суда в Омском областном суде вузу не удалось, и Соловьев вернулся к работе.