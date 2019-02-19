Омское Минприроды опровергло расторжение контракта с мусорным оператором

Ранее о переносе запуска мусорной реформы в Омской области, а также еще в восьми регионах страны из-за расторжения контракта с региональным оператором сообщало ТАСС со ссылкой на комментарий исполнительного директора ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдуллина.