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Posted 19 февраля 2019, 02:59

Published 19 февраля 2019, 02:59

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Омское Минприроды опровергло расторжение контракта с мусорным оператором

Омское Минприроды опровергло расторжение контракта с мусорным оператором

19 февраля 2019, 02:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области опровергло информацию о расторжении контракта с победившим в конкурсе единым региональным оператором ООО «Магнит» и переносе мусорной реформы на 2020 год.

Ранее о переносе запуска мусорной реформы в Омской области, а также еще в восьми регионах страны из-за расторжения контракта с региональным оператором сообщало ТАСС со ссылкой на комментарий исполнительного директора ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдуллина.

По данным омского Минприроды, подготовка к запуску новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами идет в соответствии с «дорожной картой», предоставленной региональным правительством в федеральное Минприроды, а контракт с победившим в конкурсе единым региональным оператором в Омской области продолжает действовать.

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