Омское Минприроды опровергло расторжение контракта с мусорным оператором

Posted 19 февраля 2019, 02:59
Published 19 февраля 2019, 02:59
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Ранее о переносе запуска мусорной реформы в Омской области, а также еще в восьми регионах страны из-за расторжения контракта с региональным оператором сообщало ТАСС со ссылкой на комментарий исполнительного директора ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдуллина.
По данным омского Минприроды, подготовка к запуску новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами идет в соответствии с «дорожной картой», предоставленной региональным правительством в федеральное Минприроды, а контракт с победившим в конкурсе единым региональным оператором в Омской области продолжает действовать.