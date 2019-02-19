Молодой омич вышел из колонии и с ножом напал на 76-летнюю пенсионерку

Posted 19 февраля 2019, 06:03
Published 19 февраля 2019, 06:03
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Преступление произошло в октябре 2018 года, когда молодой человек, всего три дня назад вышедший на свободу, проник в дом пенсионерки. Злоумышленник дождался возвращения хозяйки жилища и с ножом напал на нее, потребовав отдать деньги.
Пожилая женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала грабителю 900 рублей и мобильный телефон, после чего молодой человек скрылся. Злоумышленника задержали на следующий день. За совершенное деяние мужчина проведет в колонии строгого режима 7 ближайших лет, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.