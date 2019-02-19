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Posted 19 февраля 2019, 06:03

Published 19 февраля 2019, 06:03

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Молодой омич вышел из колонии и с ножом напал на 76-летнюю пенсионерку

Молодой омич вышел из колонии и с ножом напал на 76-летнюю пенсионерку

19 февраля 2019, 06:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омской области 25-летнего жителя города Исилькуль приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение разбойного нападения на 76-летнюю пенсионерку.

Преступление произошло в октябре 2018 года, когда молодой человек, всего три дня назад вышедший на свободу, проник в дом пенсионерки. Злоумышленник дождался возвращения хозяйки жилища и с ножом напал на нее, потребовав отдать деньги.

Пожилая женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала грабителю 900 рублей и мобильный телефон, после чего молодой человек скрылся. Злоумышленника задержали на следующий день. За совершенное деяние мужчина проведет в колонии строгого режима 7 ближайших лет, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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