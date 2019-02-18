Трагический день на ледовом катке: один мужчина разбил череп, другой погиб на месте

Напомним, медики советуют группироваться при падении на льду таким образом, чтобы упасть на бок. Если человек чувствует, что уже падает, ему лучше «сесть» или «лечь». Тогда как пытаясь удержать равновесие, еще в положении стоя можно получить вывих шейного отдела позвоночника или растяжение тазобедренного сустава. Чаще ломаются рефлекторно выставленные руки, но особенно опасны падения на спину, вверх или вниз лицом.