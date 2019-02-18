Трагический день на ледовом катке: один мужчина разбил череп, другой погиб на месте

Речь идет о катке «Искра» на улице Гуртьева в районе Телевизионного завода. В воскресенье, 17 февраля, на место дважды вызывали скорую помощь. В первый раз для 69-летнего мужчины, который во время катания упал на лед и получил открытую черепно-мозговую травму.
Спустя два часа понадобились не только медики, но и полицейские – погиб 50-летний мужчина. Он тоже пришел покататься на коньках. Ему внезапно стало плохо.
«Результатов вскрытия еще нет, предварительно установлено, что у погибшего случился сердечный приступ. По обоим фактам - несчастный случай и обнаружение трупа - проводятся проверки», - пояснили Городу55 в городском управлении МВД.
Напомним, медики советуют группироваться при падении на льду таким образом, чтобы упасть на бок. Если человек чувствует, что уже падает, ему лучше «сесть» или «лечь». Тогда как пытаясь удержать равновесие, еще в положении стоя можно получить вывих шейного отдела позвоночника или растяжение тазобедренного сустава. Чаще ломаются рефлекторно выставленные руки, но особенно опасны падения на спину, вверх или вниз лицом.