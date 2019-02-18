Надежда Демичева вновь станет диктором на домашнем матче «Авангарда»

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Балашихе пройдет последний матч регулярного чемпионата. Домашний матч «Авангард» проведет с новосибирской «Сибирью».
Текущий сезон омские «ястребы» проводили игры без любимого диктора омичей. Голос Надежды Демичевой болельщики «Авангарда» привыкли слышать уже много лет. Игра с «Сибирью» станет особенной, ведь комментировать все происходящее на льду вновь будет привычный голос.
«Важнейшая игра, сибирское дерби в Балашихе, я снова встречусь с командой, фанатами, болельщиками и, конечно, отработаю этот матч на все 100 процентов. Для меня это будет действительно незабываемое событие», - поделилась Надежда Демичева с пресс-службой «Авангарда».