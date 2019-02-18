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Надежда Демичева вновь станет диктором на домашнем матче «Авангарда»

Надежда Демичева вновь станет диктором на домашнем матче «Авангарда»

18 февраля 2019, 07:50
Фото: www.hawk.ru
Впервые в сезоне на домашнем матче «Авангарда» будет работать диктор Надежда Демичева – любимый диктор омских болельщиков.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Балашихе пройдет последний матч регулярного чемпионата. Домашний матч «Авангард» проведет с новосибирской «Сибирью».

Текущий сезон омские «ястребы» проводили игры без любимого диктора омичей. Голос Надежды Демичевой болельщики «Авангарда» привыкли слышать уже много лет. Игра с «Сибирью» станет особенной, ведь комментировать все происходящее на льду вновь будет привычный голос.

«Важнейшая игра, сибирское дерби в Балашихе, я снова встречусь с командой, фанатами, болельщиками и, конечно, отработаю этот матч на все 100 процентов. Для меня это будет действительно незабываемое событие», - поделилась Надежда Демичева с пресс-службой «Авангарда».

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