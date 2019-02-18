Надежда Демичева вновь станет диктором на домашнем матче «Авангарда»

«Важнейшая игра, сибирское дерби в Балашихе, я снова встречусь с командой, фанатами, болельщиками и, конечно, отработаю этот матч на все 100 процентов. Для меня это будет действительно незабываемое событие», - поделилась Надежда Демичева с пресс-службой «Авангарда».