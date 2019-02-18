Михаил Сутягинский заложил собственную фирму в кипрском офшоре Сбербанка

Согласно записям в Единой информационной системе нотариата, договор о залоге уставного капитала ООО «Титан-Агро» был подписан 6 февраля 2019 года. Все документы заверил нотариус Реваз Бокучава.
По данным Росстата, на 1 января 2016 года уставной капитал предприятия оценивается в 1,46 млрд рублей. В обременение кипрскому офшору «Сбербанк Инвестментс Лимитед» попал весь капитал предприятия, в частности, недавно приобретенная доля Михаила Сутягинского (9,7%), а также доли ГК «Титан» (44,9%), ООО «Инвестхимпром» (5,4%) и ПАО «Омский каучук» (40%).
Отметим, ООО «Титан-Агро» ранее заложило часть своего имущества во Внешэкономбанке. Ради кредита компания оставила в залоге у финансовой организации два внушительных торговых павильона, а также две системы видеонаблюдения. Одна из них расположена на мясокомбинате, а другая – на комбикормовом заводе.
Для справки: в состав компании «Титан-Агро» входят комбикормовый завод «Пушкинский», свиноводческий комплекс «Петровский», мясокомбинат «Пушкинский» и розничная сеть мясных лавок. Выручка предприятия за 2017 год составила 1,384 млрд рублей, а убыток — 486 млн рублей.