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Михаил Сутягинский заложил собственную фирму в кипрском офшоре Сбербанка

Михаил Сутягинский заложил собственную фирму в кипрском офшоре Сбербанка

18 февраля 2019, 14:33
Фото: Город55
ООО «Титан-Агро» заложило собственный капитал в кипрской структуре Сбербанка. Доли акционеров предприятия попали в обременение «Сбербанк Инвестментс Лимитед». Финансовая структура является кипрской дочкой корпоративно-инвестиционной компании Sberbank CIB.

Согласно записям в Единой информационной системе нотариата, договор о залоге уставного капитала ООО «Титан-Агро» был подписан 6 февраля 2019 года. Все документы заверил нотариус Реваз Бокучава.

По данным Росстата, на 1 января 2016 года уставной капитал предприятия оценивается в 1,46 млрд рублей. В обременение кипрскому офшору «Сбербанк Инвестментс Лимитед» попал весь капитал предприятия, в частности, недавно приобретенная доля Михаила Сутягинского (9,7%), а также доли ГК «Титан» (44,9%), ООО «Инвестхимпром» (5,4%) и ПАО «Омский каучук» (40%).

Отметим, ООО «Титан-Агро» ранее заложило часть своего имущества во Внешэкономбанке. Ради кредита компания оставила в залоге у финансовой организации два внушительных торговых павильона, а также две системы видеонаблюдения. Одна из них расположена на мясокомбинате, а другая – на комбикормовом заводе.

Для справки: в состав компании «Титан-Агро» входят комбикормовый завод «Пушкинский», свиноводческий комплекс «Петровский», мясокомбинат «Пушкинский» и розничная сеть мясных лавок. Выручка предприятия за 2017 год составила 1,384 млрд рублей, а убыток — 486 млн рублей.

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