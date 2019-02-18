Михаил Сутягинский заложил собственную фирму в кипрском офшоре Сбербанка

Отметим, ООО «Титан-Агро» ранее заложило часть своего имущества во Внешэкономбанке. Ради кредита компания оставила в залоге у финансовой организации два внушительных торговых павильона, а также две системы видеонаблюдения. Одна из них расположена на мясокомбинате, а другая – на комбикормовом заводе.