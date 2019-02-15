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В омском правительстве сократят департаменты, но увеличат число советников

В омском правительстве сократят департаменты, но увеличат число советников

15 февраля 2019, 19:12
Фото: Город55
Подготовлены изменения указа губернатора о численности штата правительственных подразделений.

Согласно проекту документа, в департаментах должно быть не меньше 15 сотрудников (вместо прежних не меньше 17), в управлениях – не меньше 7 (прежде 8), в отделах – не меньше 3 (прежде 4). Соответственно, должность замглавы департамента или управления можно будет ввести при меньшем числе подчиненных. Также исключается положение о том, что в департамент (управление) должно входить не менее двух самостоятельных структурных подразделений.

Предел советников и консультантов в аппарате губернатора увеличится до 30% от штатной численности государственных гражданских служащих, в управлениях финансового контроля, контрактной системы (ранее штат не должен был превышать 25%); число руководителей, а также советников губернатора – до 35% (прежде 25%).

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