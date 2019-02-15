В омском правительстве сократят департаменты, но увеличат число советников

Согласно проекту документа, в департаментах должно быть не меньше 15 сотрудников (вместо прежних не меньше 17), в управлениях – не меньше 7 (прежде 8), в отделах – не меньше 3 (прежде 4). Соответственно, должность замглавы департамента или управления можно будет ввести при меньшем числе подчиненных. Также исключается положение о том, что в департамент (управление) должно входить не менее двух самостоятельных структурных подразделений.