Внимание, девочки! Омские козы живут под гимн России (Видео)

Как удалось узнать Городу55, на ферме 38-летнего мужчины царит армейская атмосфера – после приема пищи, каждый из которых оканчивается по соответствующей команде, козы стоя слушают гимн России, не отвлекаясь больше ни на что. С редакцией фермер поделился соответствующим видео.
«Я веду подсобное хозяйство уже шесть лет. В 2012 году купил двух маленьких коз. Так началось мое увлечение, которое со временем переросло в небольшой молочный бизнес. Сейчас в личном подсобном хозяйстве содержатся 30 альпийских коз. Что касается продукции, то мы реализуем молоко и козий сыр», — рассказал Толмачев.
Молоко и сыр патриотичных коз фермер выставит на губернской ярмарке. Начнется она 15 февраля на Советском рынке.