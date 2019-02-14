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Внимание, девочки! Омские козы живут под гимн России (Видео)

Внимание, девочки! Омские козы живут под гимн России (Видео)

14 февраля 2019, 17:01
Фото: pixabay.com
Фермер из Омского района Илья Толмачев хвастается тем, что сумел воспитать самых патриотичных коз в стране. Животные каждый день после приема пищи слушают гимн Российской Федерации.

Как удалось узнать Городу55, на ферме 38-летнего мужчины царит армейская атмосфера – после приема пищи, каждый из которых оканчивается по соответствующей команде, козы стоя слушают гимн России, не отвлекаясь больше ни на что. С редакцией фермер поделился соответствующим видео.

«Я веду подсобное хозяйство уже шесть лет. В 2012 году купил двух маленьких коз. Так началось мое увлечение, которое со временем переросло в небольшой молочный бизнес. Сейчас в личном подсобном хозяйстве содержатся 30 альпийских коз. Что касается продукции, то мы реализуем молоко и козий сыр», — рассказал Толмачев.

Молоко и сыр патриотичных коз фермер выставит на губернской ярмарке. Начнется она 15 февраля на Советском рынке.

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