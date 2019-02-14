Внимание, девочки! Омские козы живут под гимн России (Видео)

«Я веду подсобное хозяйство уже шесть лет. В 2012 году купил двух маленьких коз. Так началось мое увлечение, которое со временем переросло в небольшой молочный бизнес. Сейчас в личном подсобном хозяйстве содержатся 30 альпийских коз. Что касается продукции, то мы реализуем молоко и козий сыр», — рассказал Толмачев.