Омское Минимущества утвердило список «секретных» должностей

«Должность руководителя департамента организации деятельности Минимущества вакантна. Ранее ее занимал Дмитрий Махиня, который перешел на работу в департамент имущественных отношений Администрации города Омска. (Дмитрий Махиня 25 января 2019 года назначен директором департамента имущественных отношений мэрии Омска. – ред.). В настоящее время в министерстве проводятся плановые организационно-штатные мероприятия, включая работу с кадровым резервом, по результатам которых будет определен руководитель организационного подразделения», - пояснили Городу55 в министерстве.