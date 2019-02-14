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Омское Минимущества утвердило список «секретных» должностей

Омское Минимущества утвердило список «секретных» должностей

14 февраля 2019, 15:56
Фото: Медиахолдинг 1MI
Сотрудники работают с гостайной.

Региональное министерство имущественных отношений утвердило перечень должностей госслужащих, назначение на которые может проводиться без конкурса. Связано это с тем, что данные категории чиновников используют в своей работе сведения, содержащие государственную тайну.

В соответствии с приказом министерство определило две секретные должности: руководитель департамента организации деятельности Минимущества и советник по мобилизационной подготовке департамента организации деятельности.

«Должность руководителя департамента организации деятельности Минимущества вакантна. Ранее ее занимал Дмитрий Махиня, который перешел на работу в департамент имущественных отношений Администрации города Омска. (Дмитрий Махиня 25 января 2019 года назначен директором департамента имущественных отношений мэрии Омска. – ред.). В настоящее время в министерстве проводятся плановые организационно-штатные мероприятия, включая работу с кадровым резервом, по результатам которых будет определен руководитель организационного подразделения», - пояснили Городу55 в министерстве.

Должность советника по мобилизационной подготовке занята, но кто ее занимает, в Минимущества назвать отказались. «Мы не можем дать данные этого человека в силу специфики его работы», - сказали в ведомстве.

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