Один из пяти жителей России не знает о причинах гепатита С

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко подчеркивает, что сегодня не существует никакой достоверной статистики о способах заражения гепатитом С. И это понятно, так как на первых стадиях болезнь протекает абсолютно бессимптомно, пишет издание «Новые известия». По словам Коваленко, клинические исследования о способах заражения никто еще не проводил. По причине того, что в первое время после заражения болезнь никак себя не проявляет, большинство граждан узнают о ней уже на последних стадиях и только тогда, когда в их организме произошли необратимые последствия. Эксперт подчеркивает, что в повседневной жизни порядка 90% больных не могут назвать момент, когда именно они заразились.