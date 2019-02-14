Один из пяти жителей России не знает о причинах гепатита С

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко подчеркивает, что сегодня не существует никакой достоверной статистики о способах заражения гепатитом С. И это понятно, так как на первых стадиях болезнь протекает абсолютно бессимптомно, пишет издание «Новые известия». По словам Коваленко, клинические исследования о способах заражения никто еще не проводил. По причине того, что в первое время после заражения болезнь никак себя не проявляет, большинство граждан узнают о ней уже на последних стадиях и только тогда, когда в их организме произошли необратимые последствия. Эксперт подчеркивает, что в повседневной жизни порядка 90% больных не могут назвать момент, когда именно они заразились.
За 2017 год специалисты зафиксировали 67 тысяч новых случаев заражения гепатитом С. Но это только официальные медицинские данные. В реальности их намного больше.
Согласно исследованиям специалистов ВЦИОМ, опубликованным в прошлом году, 22% россиян вообще не имеют каких-либо знаний о гепатите. 28% точно не знают, как им можно заразиться. 29% заблуждаются в вопросах излечимости заболевания, а еще 47% понятия не имеют, что на начальных стадиях болезнь не подает никаких признаков заражения.
Все, кто имеет хотя бы одну татуировку, автоматически попадают в зону риска. В офисах ИНВИТРО с 06.02.19 по 31.03.19 в рамках проведения акции можно пройти обследование и сдать анализы на наличие гепатита С с хорошей скидкой.
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Как отмечает Коваленко, от заражения гепатитом С никто не застрахован полностью. Но в силах каждого снизить риск. Самое главное - это не делать татуировки или татуаж, а также косметические инъекции, маникюр и пр. в непроверенных местах. Во-вторых, находясь у приеме у мастера или врача, всегда следите за тем, чтобы он работал одноразовыми инструментами или стерилизовал их прямо в вашем присутствии.
Коваленко подчеркивает, что любая профилактика обойдется в разы дешевле, чем последующее лечение. Кроме того, при возникновении подозрений следует незамедлительно сдать анализы и пройти обследование на наличие заболевания.