Агентство Moody's отметило рост рейтинга Альфа-Банка

На фоне высокой степени надежности растет доверие вкладчиков к Альфа-Банку. В прошлом году финансовая организация показала рекордный рост доли рынка средств физических лиц и вышла по этому показателю на третье место в рейтинге банков РФ. Также в 2018 году банк увеличил привлеченные средства на 32% до одного триллиона рублей и занял 10% рынка. Существенно вырос и портфель инвестиционных продуктов: на 23% по сравнению с 2017 годом. За год премиальные клиенты в два раза увеличили спрос к инвестиционным продуктам. Также на 30% выросло количество клиентов - держателей инвестиционных продуктов. Портфель инвестпродуктов превысил 144 миллиарда рублей.