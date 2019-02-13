Агентство Moody's отметило рост рейтинга Альфа-Банка

По данным newsnn.ru, рейтинг Альфа-Банка был увеличен в следующих категориях: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, долгосрочная оценка риска контрагента до Baa3 c Ba1, краткосрочная оценка риска контрагента до P-3 c NP, долгосрочный рейтинг риска контрагента в рублях и иностранной валюте до Baa3 c Ba1, краткосрочный рейтинг риска контрагента в рублях и иностранной валюте до P-3 c NP.
По словам главного финансового директора, члена правления Альфа-Банка Алексея Чухлова, повышение рейтингов подтверждает высокий уровень надежности и кредитоспособности финансовой организации. Альфа-Банк имеет самый высокий рейтинг среди частных российских банков и всего на один пункт отличается от суверенного рейтинга. Это свидетельствует о правильности выбранной стратегии и устойчивости нашей бизнес-модели, отметил Чухлов.
На фоне высокой степени надежности растет доверие вкладчиков к Альфа-Банку. В прошлом году финансовая организация показала рекордный рост доли рынка средств физических лиц и вышла по этому показателю на третье место в рейтинге банков РФ. Также в 2018 году банк увеличил привлеченные средства на 32% до одного триллиона рублей и занял 10% рынка. Существенно вырос и портфель инвестиционных продуктов: на 23% по сравнению с 2017 годом. За год премиальные клиенты в два раза увеличили спрос к инвестиционным продуктам. Также на 30% выросло количество клиентов - держателей инвестиционных продуктов. Портфель инвестпродуктов превысил 144 миллиарда рублей.
По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкла Тача, в 2018 году Альфа-Банк привлек рекордный объем средств розничных клиентов. Банк сумел предложить выгодные накопительные продукты, которые понравились клиентам.