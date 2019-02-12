В Омске родители учеников школы № 131 жалуются на отсутствие учителей

Кроме того, родители обеспокоены нехваткой учителей, из-за чего дети стали плохо учиться. Они считают, что педагоги, замещающие недостающих преподавателей, недостаточно хорошо проводят уроки, всего лишь зачитывая текст из учебника, который, по их мнению, дети могут и сами прочитать.