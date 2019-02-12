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Posted 11 февраля 2019, 23:55

Published 11 февраля 2019, 23:55

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске родители учеников школы № 131 жалуются на отсутствие учителей

В Омске родители учеников школы № 131 жалуются на отсутствие учителей

11 февраля 2019, 23:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске родители учеников 7 класса школы № 131, расположенной в поселке Степной, бьют тревогу — в школе не хватает учителей, у детей нет постоянного классного руководителя, ученики «скатились по учебе».

Пост-жалоба был опубликован родителями учеников в группе «Голос Омска» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, в школе № 131 наблюдается сильная текучка кадров — только у их класса с начала учебного года сменились четыре классных руководителя.

Кроме того, родители обеспокоены нехваткой учителей, из-за чего дети стали плохо учиться. Они считают, что педагоги, замещающие недостающих преподавателей, недостаточно хорошо проводят уроки, всего лишь зачитывая текст из учебника, который, по их мнению, дети могут и сами прочитать.

При этом, сообщается в публикации, директор школы в ответ на жалобы родителей семиклассников предлагает им сменить образовательное учреждение, если их что-то не устраивает.

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