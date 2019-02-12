Омич на фуре попал в ДТП в Курганской области: погибла пожилая женщина

В результате ДТП погибла 82-летняя жительница Челябинской области, еще одна пассажирка легкового автомобиля, 54-летняя жительница Шумихи, с полученными травмами доставлена в больницу. Также в аварии пострадал 11-летний мальчик. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Его спас ремень безопасности.