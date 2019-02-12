Омич на фуре попал в ДТП в Курганской области: погибла пожилая женщина

Posted 11 февраля 2019, 22:18
Published 11 февраля 2019, 22:18
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Омич управлял фурой марки «Фредлайнер», когда в районе 66-го километра трассы «Иртыш» около 17 часов со встречной полосы движения выехал не справившийся с управлением 57-летний житель города Шумихи Курганской области на автомобиле марки «Мицубиси Аиртрек». Произошло лобовое столкновение.
В результате ДТП погибла 82-летняя жительница Челябинской области, еще одна пассажирка легкового автомобиля, 54-летняя жительница Шумихи, с полученными травмами доставлена в больницу. Также в аварии пострадал 11-летний мальчик. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Его спас ремень безопасности.
Оба водителя не пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.