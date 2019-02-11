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Posted 11 февраля 2019, 08:12

Published 11 февраля 2019, 08:12

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

«ОмскВодоканалу» не позволили брать деньги за услуги, которые не оказываются

«ОмскВодоканалу» не позволили брать деньги за услуги, которые не оказываются

11 февраля 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура города Омска провела проверку деятельности АО «ОмскВодоканал», результаты которой выявили в работе компании нарушения федерального законодательства.

В частности, установлено, что «ОмскВодоканал» поставил обслуживающие жилищный фонд организации перед фактом необходимости заключения договоров водоотведения в целях содержания общего имущества.

При этом техническая возможность оказания услуг водоотведения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, подключенных к канализации города, будет определяться, исходя из наличия внутридомовых инженерных систем, по которым сточные воды спускаются от жилых и нежилых помещений домов.

Однако Жилищный кодекс РФ гласит, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, начисляется при условии, что в нем есть возможность их потребления при содержании общего имущества.

Таким образом, начисление платы возможно только в том случае, если дом будет оборудован отдельной канализацией для удаления стоков вод в местах общего пользования.

В связи с этим прокуратура города объявила предостережение генеральному директору АО «ОмскВодоканал» о недопустимости нарушений требований федерального законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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