«ОмскВодоканалу» не позволили брать деньги за услуги, которые не оказываются

Posted 11 февраля 2019, 08:12
Published 11 февраля 2019, 08:12
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В частности, установлено, что «ОмскВодоканал» поставил обслуживающие жилищный фонд организации перед фактом необходимости заключения договоров водоотведения в целях содержания общего имущества.
При этом техническая возможность оказания услуг водоотведения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, подключенных к канализации города, будет определяться, исходя из наличия внутридомовых инженерных систем, по которым сточные воды спускаются от жилых и нежилых помещений домов.
Однако Жилищный кодекс РФ гласит, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, начисляется при условии, что в нем есть возможность их потребления при содержании общего имущества.
Таким образом, начисление платы возможно только в том случае, если дом будет оборудован отдельной канализацией для удаления стоков вод в местах общего пользования.
В связи с этим прокуратура города объявила предостережение генеральному директору АО «ОмскВодоканал» о недопустимости нарушений требований федерального законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.