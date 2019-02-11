Эвакуированных из Знаменской ЦРБ пациентов вернут в больницу к концу недели

Posted 11 февраля 2019, 07:39
Published 11 февраля 2019, 07:39
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что пациентов Знаменской больницы перебазировали в Тарскую ЦРБ из-за возникших проблем с отоплением. В районе остались работать только скорая помощь и приемное отделение.
Сегодня, когда морозы в Омской области спали, подача газа была увеличена. Сейчас проводятся мероприятия по нормализации температурного режима в Знаменской ЦРБ. Планируется, что к концу текущей недели прием и лечение пациентов будет проводиться в обычном режиме.
Кроме того, Александр Бурков поручил Минстрою обеспечить котельную Знаменской ЦРБ альтернативным источником на случай недостаточных объемов природного газа в морозы, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.