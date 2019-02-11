Эвакуированных из Знаменской ЦРБ пациентов вернут в больницу к концу недели

Сегодня, когда морозы в Омской области спали, подача газа была увеличена. Сейчас проводятся мероприятия по нормализации температурного режима в Знаменской ЦРБ. Планируется, что к концу текущей недели прием и лечение пациентов будет проводиться в обычном режиме.