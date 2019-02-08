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Posted 8 февраля 2019, 03:52

Published 8 февраля 2019, 03:52

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске силовики задержали похитителей детских велосипедов

В Омске силовики задержали похитителей детских велосипедов

8 февраля 2019, 03:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Накануне, 6 февраля, в Омске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на патрулировании в Советском административном округе города, задержали мужчин, похитивших два детских велосипеда.

Злоумышленников, выходящих из подъезда с велосипедами, заметила соседка хозяев имущества и сообщила в полицию. Прибывшие к жилому дому на проспекте Менделеева росгвардейцы приступили к поиску неизвестных.

Мужчин нашли возле пункта приема металлолома на улице Лаптева, они пытались разделить велосипеды, скрепленные между собой противоугонным тросом. К месту задержания прибыла 36-летняя владелица велосипедов и принесенным ключом открыла замок на тросе.

Женщина оценила ущерб в 7 тыс. рублей. В отношении задержанных мужчин, 29 и 34 лет, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

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