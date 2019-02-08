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Posted 8 февраля 2019, 04:51

Published 8 февраля 2019, 04:51

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Дорогу из Омска в Казахстан вновь открыли

Дорогу из Омска в Казахстан вновь открыли

8 февраля 2019, 04:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 8 февраля, очередное ограничение проезда по дороге из Омска в Республику Казахстан снято — трасса для движения всех видов транспорта открыта.

Накануне, 7 февраля, Департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на день отменял введенное в связи с сильными морозами ограничение, однако вечером того же дня вновь запретил проезд по дорогам.

Несмотря на открытие дорог, Главное управление МЧС России по Омской области советует на время морозов воздержаться от дальних поездок и предупреждает о возможном закрытии трассы в ночное время.

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