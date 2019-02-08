Дорогу из Омска в Казахстан вновь открыли

Posted 8 февраля 2019, 04:51
Published 8 февраля 2019, 04:51
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Накануне, 7 февраля, Департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на день отменял введенное в связи с сильными морозами ограничение, однако вечером того же дня вновь запретил проезд по дорогам.
Несмотря на открытие дорог, Главное управление МЧС России по Омской области советует на время морозов воздержаться от дальних поездок и предупреждает о возможном закрытии трассы в ночное время.