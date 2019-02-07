В Омске объявлен повсеместный карантин по гриппу и ОРВИ

Posted 7 февраля 2019, 00:48
Published 7 февраля 2019, 00:48
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как уточняется в документе, ограничительные мероприятия вводятся повсеместно для недопущения дальнейшего распространения вирусов гриппа и ОРВИ, эпидемический порог по которым за прошлую неделю в Омске оказался превышен на 20,7%.
В частности, к ограничительным мерам относятся недопущение посетителей к больным стационаров, ограничение проведения культурных, спортивных и прочих массовых мероприятий.
В школах и детских садах ужесточен утренний фильтр детей, а в случае отсутствия по болезни более 20% детей одновременно образовательный процесс необходимо приостановить минимум на 7 дней.
Сотрудникам организаций, работающим с населением, рекомендовано носить маски.