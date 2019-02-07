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Posted 7 февраля 2019, 00:48

Published 7 февраля 2019, 00:48

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске объявлен повсеместный карантин по гриппу и ОРВИ

В Омске объявлен повсеместный карантин по гриппу и ОРВИ

7 февраля 2019, 00:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Накануне, 6 февраля, в Омской области повсеместно ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом по Омской области А. Кригой.

Как уточняется в документе, ограничительные мероприятия вводятся повсеместно для недопущения дальнейшего распространения вирусов гриппа и ОРВИ, эпидемический порог по которым за прошлую неделю в Омске оказался превышен на 20,7%.

В частности, к ограничительным мерам относятся недопущение посетителей к больным стационаров, ограничение проведения культурных, спортивных и прочих массовых мероприятий.

В школах и детских садах ужесточен утренний фильтр детей, а в случае отсутствия по болезни более 20% детей одновременно образовательный процесс необходимо приостановить минимум на 7 дней.

Сотрудникам организаций, работающим с населением, рекомендовано носить маски.

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