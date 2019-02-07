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Posted 7 февраля 2019, 06:29

Published 7 февраля 2019, 06:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Для больных гриппом в омских больницах приготовили 450 коек

Для больных гриппом в омских больницах приготовили 450 коек

7 февраля 2019, 06:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Медицинские учреждения Омской области приведены в полную готовность в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, ранее редакция Города55 сообщала о повсеместном введении карантина на территории Омска, связанного с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ на 20,7 %.

Медицинские учреждения и аптеки обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медработники — халатами, перчатками и масками. В настоящее время в Омской области действует 449 инфекционных коек, количество которых в случае пандемии может быть увеличено до 2466, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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