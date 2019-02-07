Для больных гриппом в омских больницах приготовили 450 коек

Медицинские учреждения и аптеки обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медработники — халатами, перчатками и масками. В настоящее время в Омской области действует 449 инфекционных коек, количество которых в случае пандемии может быть увеличено до 2466, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.